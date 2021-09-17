Модель Даша Хлистун, яка вийшла заміж і народила дочку колишньому "Холостяку" Максу Михайлюку, вразила пікантною зйомкою
Як передає Politeka.net, в Instagram у Хлистун з'явилися кадри з роботи. Після пологів модель вже відновила форму і повернулася до деяких проектів. На свіжих фото Хлистун постала в шкіряному боді і розкішних ботфортах, які підкреслили струнку фігурку моделі. Особливого шарму знімкам надав хижий погляд молодої матусі. Варто відзначити, що в пікантному вбранні, з макіяжем і високим хвостом Даша дуже змінилася. Її повсякденні фото з чоловіком і дитиною дуже відрізняються від її робочого образу.
Модель не стала підписувати фото, залишивши лише смайл у вигляді павука. Зате шанувальники в коментарях не скупилися на компліменти.
"Це вогонь", "Дашка вогонь", "Офігенно, особливо вогник в очах", "немає слів", "неймовірно! Красива дуже", "найгарячіша мама на районі", "Багіра", - пишуть користувачі Мережі.
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Нагадаємо, що Макс Михайлюк показав, як виглядає відпустка з дружиною: "Класні, без пафосу!".
Як повідомляла Politeka, Даша Хлистун показала, якою була сім років тому: архівні фото.
Також Politeka писала, що Даша Хлистун зворушила сімейними кадрами на відпочинку за кордоном.