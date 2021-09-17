Голлівудська актриса Дженніфер Еністон, яка прославилася завдяки ролі в серіалі "Друзі", анонсувала вихід нового сезону популярного серіалу
Як передає Politeka.net, Еністон прославилася завдяки комедійним ролям, але нещодавно вона взялася за серйозну драматичну роль в серіалі «Ранкове шоу», де вона грає в дуеті з Різ Візерспун. Через карантин вихід другого сезону серіалу відкладали і ось нарешті шоу вийде в ефір.
В Instagram актриса повідомила радісну новину, опублікувавши кадри зі зйомок серіалу.
"Ми повертаємося! Другий сезон "Ранкового шоу" вже тут, і ми раді представити його вам. І так. Алекс заводить собаку. Але це тільки початок", - підписала фото актриса.
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У коментарях шанувальники прийшли в захват від новини.
"Я знаю, чим буду займатися в ці вихідні. Будь ласка, не дзвоніть в суботу", "Ой, я так чертовськи схвильований!", "Ви майстер", "У цьому епізоді було абсолютно все. Все було ідеально: постановка, ефекти, сценарій, сцени", «Джен, щастя бачити тебе на екрані», - пишуть користувачі Мережі.
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