Відомий репер і продюсер Потап (Олексій Потапенко) несподівано заспівав українською мовою

Як передає Politeka.net, в Instagram артист опублікував кадр з концерту, де він виконує свій новий хіт. Потап несподівано відмовився від репу, заспівавши естрадну пісню. Також шанувальників здивував той факт, що пісня була написана українською мовою.

"Вишиванка", - коротко підписав відео артист.

У коментарях артисту залишили масу приємних відгуків.

"Дуже цікавий формат", "реп читай, як в молодості", "Олексій, ви дуже талановита і різнобічна людина, ось пишаюся, що ми з вами під одним прапором!", "За Укр Мову - браво, респект, поважуха", "Неперевершена українська і вона вам дуже пасує", "Супер пісня, вона зараз в моєму плейлисті", - пишуть користувачі Мережі.

Відзначимо, що на даний момент Потап співає в групі «Мозги», а також час від часу випускає сольні пісні, експериментуючи зі стилем.

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