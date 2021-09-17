Дружина відомого українського співака Сергія Бабкіна показала по-літньому спекотне фото з басейну і зізналася, чому пропала з соцмереж
Як відомо, Сніжана Бабкіна працює менеджером у свого зіркового чоловіка. Однак, крім цього вона проводить власні Instagram-марафони для жінок, в яких ділиться з ними своєю життєвою мудрістю.
Останнім часом Бабкіна рідко з'являлася в Instagram. Як пише Politeka.net, у новому пості дружина музиканта пояснила, чим була зайнята.
"Друзі, я зовсім пропала з Інста-життя, а все тому, що у мене супер - насичений гастрольний і знімальний графік з артистом Сергієм Бабкіним. А ще моя гордість і 99% вільного часу належить Моєму Ѕнежному спільноті... тільки уявіть, в одному з чатів у мене 2000 чоловік‼️ Чи могла я колись про це мріяти, що тисячі жінок підуть зі мною", - написала Сніжана.
Цей пост вона супроводила своїм фото. На знімку жінка ефектно позувала біля басейну. На ній був незвичайний купальник молочного відтінку з вигадливим ліфом. Сніжана лежала на боці, демонструючи свою фігуру.
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Шанувальники Бабкіної тут же відреагували на публікацію.
"Ви чудова", "ти - найкрасивіший сніжна людина!", "Супер! Заворожуюче", "медитативне поле зі Сніжаною", - пишуть люди.
Нагадаємо, дружина Сергія Бабкіна відверто розповіла про свої діагнози і"лікування".
Як повідомляла Politeka, дружина Бабкіна з підросла дочкою влаштували "недитячу" тусу, фото.
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