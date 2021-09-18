17 вересня вийшов перший випуск другого сезону романтичного реаліті "Холостячка"

Як повідомляє Politeka.net, танцюрист "Танців з зірками" і шоу-балету Олі Полякової Максим Єжов, з'явився на першій вечірці проекту "Холостячка" в масці і станцював перед Златою Огневич. Але це не підкорило серце співачки.

Холостячка не дала йому бутоньєрку, запідозривши його в тому, що він прийшов на проект заради піару.

При цьому сам Єжов говорив у проекті, що прийшов не за піаром, адже і так вельми відомий в Україні.

"Я прийшов побудувати любов, а не за піаром. Навіщо воно Мені треба, я і так медійна людина, входжу в топ танцюристів країни", - Макс Єжов в ефірі"Холостячки".

"Ні, ну чому просто піар? Злата досить симпатична дівчина. Але тут є слова правди, не буду заперечувати повністю", - вже сказав Макс Єжов відповідає на питання передплатників в Instagram.

Також Передплатники Макса поцікавилися, чому той себе вів зухвало на першій вечірці. Він навіть встиг поконфліктувати з ще одним учасником-музикантом Сергієм Асафатовим.

"Я взагалі не зухвалий. Такий образ Я придумав в голові, зайшов з ним. І, Бачите, він не зайшов вам. Але, слухайте, круто", - пояснив танцюрист.

Нагадаємо, що Огневич в красивій сукні поділилася досвідом роботи над шоу: "я була в цілковитій...".

Як повідомляла Politeka, "Холостячка" Огневич обрала двох фаворитів: як пройшов перший випуск і хто залишив проект.

Також Politeka писала, що Злата Огневич перед стартом шоу розповіла, чого не зможе пробачити.