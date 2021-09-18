18 вересня відзначають свій день народження двійнята Ліза і Гаррі Галкіни
Як повідомляє Politeka.net, сьогодні зіркові близнюки відзначають день народження. Максим Галкін потай від дітей зняв на відео, як вони вітають один одного з восьмиріччям.
Милі і по-справжньому зворушливі кадри він показав на своє сторінці Instragram.
Максим Галкін розповів, що зовсім нещодавно прилетів додому з гастролей, а Ліза і Гаррі вирішили влаштувати батькам сюрприз, незважаючи на те, що свято було у них. Телеведучий зізнався, що двійнята іноді соромляться камери, а тому відео буде записано так, щоб вони не знали про це.
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Іменинники влаштували невеликий виступ. Вони розповіли вірш про день народження, а в кінці батьки і їхні гості піднесли двійнятам торт зі свічками. Також Гаррі зробив для сестри постер з написом "сестричка, з днем народження нас", а вона вручила братові паперовий будиночок і листівку.
Примадонна за кадром пообіцяла Лізі і Гаррі відправитися за подарунками всією сім'єю.
Зворушені користувачі Мережі приєдналися до привітань і написали для Лізи і Гаррі теплі коментарі: "Вітаю! Вони обрали кращих батьків", "З днем народження прекрасних сонечок", " Боже, як мило! Браво батькам!", "Такі чудові ! Батькам честь і хвала за виховання".
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