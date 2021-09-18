Відома українська спортсменка Лілія Подкопаєва поділилася в мережі яскравими кадрами з дворічною донькою і чоловіком

Як повідомляє Politeka.net, відома українська гімнастка, Олімпійська чемпіонка Лілія Подкопаєва, хоч і завершила спортивну кар'єру, у свої 43 роки виглядає просто приголомшливо. Нещодавно у своєму Instagram зірка поділилася з шанувальниками яскравим фото, на яких показала дочку і чоловіка. І привід важливий - її малятку виповнилося два роки.

На першій чорно-білому фото Лілія зображена разом з чоловіком Ігорем Дубінським. Щасливі батьки тримають на руках свою дитину, яку гімнастка народила від другого чоловіка в 41 рік. На ще кількох кадрах спортсменка показала саму дівчинку, яка виглядає дуже мило і підростає справжньою модницею.

У підписі до публікації Подкопаєва написала: "Крапельку безумовної ніжності. З Днем Народження, Щастя!". Користувачі тут же почали коментувати нові фото, засинаючи щасливу маму компліментами і привітаннями: "Яке сонечко", "Вітаю", "Як це мило і красиво", "З Днем народження, маленьке сонечко", "Очі татові. З Днем народження малятка".

Нагадаємо, Лілія Подкопаєва вбралася в розкішну вишиванку і вразила моложавим виглядом: "Дуже красива".

Як повідомляла Politeka, Подкопаєва у вечірньому образі вразила Лорак, убивши своєю красою: "Божественна!".

Також Politeka писала, що 42-річна Подкопаєва заговорила про зміни, повернувшись в Україну: "Єдине, що...".