Співак і детектив шоу "МАСКА" DZIDZIO зробив несподіване зізнання

Український співак і актор Дзідзьо вперше після розлучення прокоментував стосунки з колишньою дружиною співачкою SLAVIA (Ярославою Притулою).

В програмі "Зоряний шлях" на каналі "Україна" виконавець зробив несподіване визнання.

Він зізнався, що купив колишній дружині нерухомість. Як повідомляли численні ЗМІ, після розлучення співак залишив екс-дружині розкішну квартиру площею 150 квадратів у центрі Києва. Квартира знаходиться в хорошому районі, а з вікна видно озеро. Після цього користувачі мережі припустили: невже подружжя знову разом?.

За словами співака, вони з SLAVIA як і раніше люблять один одного, поважають і цінують, але про возз'єднання мови не йде.

"Це дуже красива квартира, виходиш і видно озеро. Квартира 150 квадратних метрів. І я віддаю її Ярославі. Зараз я сам, насправді ми один одного любимо, поважаємо і це головне. Не тому, що це в трендах. Я ніде нічого поганого про Славію не говорив і не буду", - каже Михайло Хома.

Варто відзначити, що в кінці квітня стало відомо про те, що після 20 років відносин Дзідзьо і SLAVIA вирішили розлучитися. Причиною розлучення Ярослава назвала те, що чоловік часто пропадав на роботі і не дозволяв їй займатися творчістю і розвиватися як співачка.

Нагадаємо, DZIDZIO розкрив інтригу з квартирою для SLAVIA і чи правда, що вони знову разом.

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