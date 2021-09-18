Співак і детектив шоу "МАСКА" DZIDZIO зробив несподіване зізнання
Український співак і актор Дзідзьо вперше після розлучення прокоментував стосунки з колишньою дружиною співачкою SLAVIA (Ярославою Притулою).
В програмі "Зоряний шлях" на каналі "Україна" виконавець зробив несподіване визнання.
Він зізнався, що купив колишній дружині нерухомість. Як повідомляли численні ЗМІ, після розлучення співак залишив екс-дружині розкішну квартиру площею 150 квадратів у центрі Києва. Квартира знаходиться в хорошому районі, а з вікна видно озеро. Після цього користувачі мережі припустили: невже подружжя знову разом?.
Онук Пугачової довів, що не гірше своїх знаменитих родичів, кадри: "Чому ви не світова зірка?"
Ведуча "Танців з зірками" показала, як її балує багатий чоловік: "Щомісяця ми з коханим..."
З життя пішла одна з найяскравіших і найкрасивіших актрис Голлівуду: "Небо тепер має більше зірок"
Біда наздогнала Комарова зі "Світ навиворіт" за тисячі кілометрів від України: "Все сталося миттєво..."
Хіменес-Браво вперше в деталях показав свій будинок з червоними меблями і синіми стінами: "Подобається?"
За словами співака, вони з SLAVIA як і раніше люблять один одного, поважають і цінують, але про возз'єднання мови не йде.
"Це дуже красива квартира, виходиш і видно озеро. Квартира 150 квадратних метрів. І я віддаю її Ярославі. Зараз я сам, насправді ми один одного любимо, поважаємо і це головне. Не тому, що це в трендах. Я ніде нічого поганого про Славію не говорив і не буду", - каже Михайло Хома.
Варто відзначити, що в кінці квітня стало відомо про те, що після 20 років відносин Дзідзьо і SLAVIA вирішили розлучитися. Причиною розлучення Ярослава назвала те, що чоловік часто пропадав на роботі і не дозволяв їй займатися творчістю і розвиватися як співачка.
Нагадаємо, DZIDZIO розкрив інтригу з квартирою для SLAVIA і чи правда, що вони знову разом.
Як повідомляла Politeka, новий сезон шоу "Маска", Андрій Данилко знову змусив українців занервувати.
Також Politeka писала, що новий герой у шоу "Маска" вразив шикарним виглядом українців.