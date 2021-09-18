Популярна українська співачка і ведуча "Орла і решки" Мішель Андраде похвалилася кадрами з сонячного Кіпру

Співачка нещодавно стала новою ведучою шоу "Орел і Решка". Так, вона об'їздила багато країн і на цей раз побувала з проектом на острові Кіпр. Відповідні кадри зірка виклала в Instagram.

"Кіпр 💯варто того, щоб в нього зануритися🐡 – у всіх сенсах! Він жаркий, курортний, здивує і тих, хто подорожує по-багатому 😏 і тих, хто прилетів на бюджетний вікенд!",- розповіла своїм шанувальникам Мішель.

На фото вона попозувала в променях сонця на вузьких вуличках Кіпру.

На красуні було біле дуже лагідне плаття з сітки і корсета на шнурівці. Наряд був з відкритими плечима і довгими прозорими рукавами. Він вдало підкреслив точену фігурку молодої співачки.

Варто віддати належне, в таких нарядах Андраде дуже приваблива і апетитна.

Фанати були підкорені і свій захват висловили в коментарях.

"Ми чекаємо тебе в Україні і чекає твої концерти!!!!🔥",

" Мішель ви неймовірно красива ♪ дуже вас люблю",

"Люблю тебе моя киця", - пишуть в мережі.

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