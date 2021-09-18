Відома співачка Надя Дорофєєваподілилася яскравими знімками з концерту, що пройшов зовсім недавно
Артистка вже практично рік як почала сольну кар'єру і виступає на сцені зі своєю командою, дивуючи не тільки новими композиціями. Більшість образів співачки підкреслюють її струнку фігуру і роблять акцент на довгих ногах.
Цього разу Надя блищала в костюмі з укороченим піджаком і міні-спідниці з вирізом на стегні. Лаконічний лук ідеально виглядав на фігурі виконавиці.
"Вчора tvorchi_official прокотили Київ по класних треках з нового альбому! Я була дуже рада підтримати хлопців і заспівати разом на одній сцені! Обожнюю такі спонтанні колаборації 💕» - написала Надя під кадрами з концерту, де теж виступила.
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Користувачі відповіли на нові фото Наді:
"Це було неймовірно!; Коли Надя співає українською мовою-моє серце розривається!😍 💔; Пишаємося і дуже любимо!😇 ❤ ; Ну шикарна😍; Образ гарматно крутий❤; це неймовірно, мені заїло. Ходжу і наспівую😂♥️; це було дуже круто! Не описати словами! Ти розумниця, пишаємося і любимо!; Надь! Ну це було дуже круто! Ти така запальна, енергія прееет! Любимо безмежно ♥️; неймовірна😍"»
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