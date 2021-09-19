Українська співачка Наталія Могилевська вийшла світ у сукні з дуже глибоким вирізом

Сміливе вбрання популярна виконавиця одягла з нагоди отримання іменної зірки на Алеї слави в Києві.

Відповідне відео знаменитість виклала в Instagram, в суботу 18 вересня, передає Politeka.net.

Перед публікою Могилевська з'явилася в довгій різнобарвній сукні з глибоким декольте і суцільно всіяній паєтками. Свій образ Наталя доповнила легкої укладанням, масивними сережками і радісною посмішкою на обличчі.

На кадрах співачка позувала біля ТРЦ Gulliver, раділа появі зірки, роздавала автографи, а також давала інтерв'ю українським виданням.

"Таймс сквер по-українськи", - лаконічно підписала відео артистка.

Фанати були підкорені і свій захват висловили в коментарях. Деякі не розуміють, чому раніше не дали зірку Наталії, адже вона довгий є однією з найпопулярніших співачок в Україні.

"Дорога Наталія, Ну ви просто молодець і ви для мене приклад цілеспрямованості",

"Красуня! Надихаєте завжди. Нехай так і буде",

"А я не розумію чого взагалі раніше не дали Зірку❤️ Могилевська реально повинна була бути в "перших числах "🔥👏 Вітаю ", - пишуть в мережі.

Нагадаємо, що Наталя Могилевська приголомшила пустощами в машині, піднявши сукню: "їду на тусу".

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