Популярна співачка Надя Дорофєєва з'явилася з Катею Осадчою на інтерв'ю перед виступом

Надя Дорофєєва часто виступає на концертах разом зі своїми колегами, створює різні колаборації і намагається урізноманітнити свій репертуар. Це перший рік зірки в якості солістки, проте він вище дуже успішним.

Поділитися своїми емоціями перед виступом Надя вирішила з Катею Осадчою, яка активно знімає випуски «Світського життя». Перед телеведучою Надя з'явилася в маленькому костюмі, що складається з укороченого піджака і міні-спідниці з вирізом на стегні.

Катерина ж вибрала більш скромний і приховує її фігуру образ, щоб приховати зайве.

Сама Надя розповіла про концерт так:

"Вчора tvorchi_official прокотили Київ по класних треках з нового альбому! Я була дуже рада підтримати хлопців і заспівати разом на одній сцені! Обожнюю такі спонтанні колаборації 💕» - написала Надя під кадрами з концерту, де теж виступила.

Користувачі відповіли на нові фото Наді: "це було неймовірно!; Коли Надя співає українською мовою-моє серце розривається!😍 💔; Надь! Ну це було дуже круто! Ти така запальна, енергія прееет! Любимо безмежно ♥️; неймовірна😍"»

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