Співачка Крістіна Орбакайте похвалилася досягненнями свого старшого сина Микити Преснякова

Як передає Politeka.net, онук Алли Пугачової і спільний син Христини Орбакайте і Володимира Преснякова Микита зіграв головну роль у виставі під назвою «Безіменна зірка».

Вистава відбулася в театрі Сергія Безрукова в ці дні в Москві. Про це горда мама повідомила на сторінках соцмереж.

"Вчора не тільки, як горда і щаслива мама, але і як колега і глядач була в захваті від прем'єри вистави #безіменнаязвезда 💫 в @teatr_mgt який же приголомшливий дует вийшов у @snatkina_anna і @npresnyakov спасибі, дорогий @s_bezrukov за віру, оптимізм і постійний творчий пошук. Браво👏 👏❤️", - написала Крістіна Орбакайте у себе в Instagram.

29-річний Микита Пресняков зіграв роль вчителя астрономії Марі Мирою. На цю роль було 12 претендентів, проте дісталася вона саме онукові Алли Борисівни.

Вибір припав на Микиту не просто так. Вистава музичний, і головний герой повинен вміти співати. Тому вокальні дані Преснякова допомогли йому здобути "перемогу" в конкурсі на роль.

Шанувальники почали вітати Христину Орбакайте і її старшого сина.

"Микита дуже талановитий, не сумніваюся, що може все. Вітаю тебе, мамочка ! Так приємно пишатися дітьми. 👏👏👏",

"Ого, як круто поздрав вітаю і тебе і @npresnyakov 👌 😊 Браво!",

" Вчера була на прем'єрі, у Вас приголомшливий син!!! 🙌Неймовірно талановитий-і голос, і харизма, і акторський талант! Дуже органічний артист!!! Захоплена! ",

"Є чим пишатися. Дійсно талановита людина. Крок за кроком..... Все буде, все вийде. Удачі Микиті", - пишуть в мережі.

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