Популярна українська ведуча Леся Нікітюк повторила образ Кім Кардашьян, вбравшись в однаковий наряд
Як передає Politeka.net, кадри нової фотосесії на Хрещатику знаменитість розмістила у себе Instagram.
"Одягла чорне ... проводжаю останні літні дні🖤», - йдеться в публікації.
Зірка одягалася в чорний облягаючий комбінезон зі шлейфом. Свій екстравагантний наряд Нікітюк доповнила черевиками на високих підборах, рукавичками і високою зачіскою з випущеними у обличчя пасмами.
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Обтягуючі лосини і високий каблук зробили і без того стрункі ноги телеведучої ще довшими.
Такий незвичайний наряд нікого не залишив байдужим. Однак багато хто звернув увагу, що в схожих образах вже з'являлися такі знаменитості як Кім Кардашьян, Христина Орбакайте і Поліна Гагаріна.
"Якийсь прям флешмоб)):і ви в цьому образі, і Орбакайте, Гагаріна, Кім... Хто наступний 🤔",
"Та щож ви всі в одній сукні.... Орбакайте, Гагаріна, і ви тепер.... Хто наступний?",
"Супер герой Леся Іванівна йде на допомогу", - пишуть в мережі.
Нагадавши, Нікітюк вразила виглядом в розстебнутих штанях і незвичайному топіку.
Як повідомляла Politeka, Нікітюк в розкішних ботфортах і міні прикувала погляди до струнких ніжок.
Також Politeka писала, що Нікітюк без сорому показала, як покрилася прищами і дала пораду.