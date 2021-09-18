Популярна українська ведуча Леся Нікітюк повторила образ Кім Кардашьян, вбравшись в однаковий наряд

Як передає Politeka.net, кадри нової фотосесії на Хрещатику знаменитість розмістила у себе Instagram.

"Одягла чорне ... проводжаю останні літні дні🖤», - йдеться в публікації.

Зірка одягалася в чорний облягаючий комбінезон зі шлейфом. Свій екстравагантний наряд Нікітюк доповнила черевиками на високих підборах, рукавичками і високою зачіскою з випущеними у обличчя пасмами.

Обтягуючі лосини і високий каблук зробили і без того стрункі ноги телеведучої ще довшими.

Такий незвичайний наряд нікого не залишив байдужим. Однак багато хто звернув увагу, що в схожих образах вже з'являлися такі знаменитості як Кім Кардашьян, Христина Орбакайте і Поліна Гагаріна.

"Якийсь прям флешмоб)):і ви в цьому образі, і Орбакайте, Гагаріна, Кім... Хто наступний 🤔",

"Та щож ви всі в одній сукні.... Орбакайте, Гагаріна, і ви тепер.... Хто наступний?",

"Супер герой Леся Іванівна йде на допомогу", - пишуть в мережі.

Нагадавши, Нікітюк вразила виглядом в розстебнутих штанях і незвичайному топіку.

Як повідомляла Politeka, Нікітюк в розкішних ботфортах і міні прикувала погляди до струнких ніжок.

Також Politeka писала, що Нікітюк без сорому показала, як покрилася прищами і дала пораду.