Відома хореограф Ілона Гвоздьова вирішила чесно висловитися з приводу стану медичних дитячих установ

Ілона Гвоздьова часто ділиться своїми думками в Instagram і розповідає про те, як багато різного відбувається в її житті. При цьому Ілона не боїться здатися різкою, адже висловлює свою думку.

Цього разу хореограф підняла тему якості медичного обслуговування в дитячих клініках:

"Вчора я відчула на собі і своїй дитині всю нашу систему надання першої невідкладної допомоги і відчула себе перший раз в житті безпорадною в нашій країні! Моторошно, коли усвідомлюєш, що на тебе наплювати всім, крім тебе самої, що здоров'я твоїх дітей тільки в твоїх руках і волі Божій, що рівень медичної освіти низький і наші фахівці в сфері медицини розлючені і незадоволені своїм життям, але при цьому все одно продовжують працювати і з важливим виглядом роблять свою «нелюбиму», «не гідну оплати» роботу», - висловилася Ілона.

Вона також розповіла, що їй просто страшно бачити ще молодих фахівців на службі швидкої допомоги, але тих, які не прагнуть до знань і поки що вміють заповнювати лише папірці, медсестер, які не вміють ставити катетери. Також зірка засудила звернення лікарів, які кричать на батьків з гаслом: «матуся, куди ви дивилися, що дитину довели до такого стану».

Користувачі очікувано не залишилися осторонь:

"Підтримую; Абсолютно згодна, це має бути почутим і пора вже витрачати бюджетні гроші і гроші взагалі країни на більш глобальні речі; медицину навмисно довели до ручки, хороші фахівці змушені виїжджати; підтримую!!! Це крик душі кожної матері!; так і є, на превеликий жаль"»

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