Відомий український продюсер Володимир Завадюк розкрив подробиці підготовки до прем'єри нового сезону шоу «Маскарад»

Як пише Politeka.net, Завадюк, який працює над створенням таких шоу, як "Танці з зірками", "Голос країни" і "Маскарад", поділився новими цікавими деталями на своїй сторінці в Instagram.

Зокрема, продюсер розповів, що над новим сезоном музичного проекту велика команда працювала цілий рік.

"Цього року в" Маскарад» зірки не тільки співають, але і танцюють і дивують цирковим мистецтвом. Ми врахували всі слабкі і сильні сторони минулого року, перечитали всі ваші коментарі, вклали всю свою душу, і фантазію в новий "Маскарад", - написав Завадюк.

Він підкреслив важливість роботи всієї команди, яка займалася створенням нового сезону шоу.

Прем'єра першого епізоду другого сезону "Маскараду" відбудеться вже сьогодні, 18 вересня, о 20:20 на телеканалі "1+1".

У своїй публікації продюсер поділився кадрами зі знімального майданчика проекту, на яких можна побачити костюми деяких нових героїв.

Українці відреагували в коментарях.

"Дуже круте шоу вийшло з дуже офігенним зоряним складом!", "Неймовірної краси костюми. Мавка вогонь", "захоплює подих", - пишуть люди.

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