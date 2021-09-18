Відомий український хореограф і суддя нового сезону "Україна має талант" Женя Кот показав свої сміливі розваги з веселою дружиною

33-річний Євген Кот отримав велику популярність завдяки шоу "Танці з зірками", де він танцював у парі з відомою актрисою Ксенією Мішиною. Тепер же пара возз'єдналася вже на шоу «Україна має талант», де Кот і Мішина разом з Сергієм Притулою стали суддями нового сезону.

Танцюрист активно веде свій Instagram, де ділиться з шанувальниками фото зі свого життя. Як пише Politeka.net, цього разу Євген показав, як розважається на відпочинку зі своєю дружиною, гімнасткою і танцівницею Наталією Татаринцевою.

Так, на новому фото Кот в одних білих шортах крокує по зеленому газону, посадивши собі на плечі дружину. Сама Наталя При цьому одягнена в чорний купальник. Парочка позує спиною до камери, тому можна помітити, що кіт кокетливо притримує дружину за сідниці.

"Йдемо вперед разом!",- підписав знімок танцюрист.

Українці тут же почали коментувати фото.

"У цьому кадрі прекрасно все! І твоя спина і пейзаж", "які ви солодкі котики", "разом Ви - сила", "Ну, за право так таке потримати, можна і на шию посадити! Головне, щоб міцна була!", "Вчепився як кіт... не відірвати", - пишуть люди.

Нагадаємо, названо імена всіх хореографів-красенів нового сезону "Танців з зірками", українці збунтувалися.

Як повідомляла Politeka, екс-партнер Мішиної по "Танцях з зірками" Женя Кот показав свою кохану, теж брюнетка.

Також Politeka писала, що суддя "Україна має талант" Кот Підігрів чутки про вагітність дружини-красуні.