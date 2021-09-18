Прийомна дочка Потапа Наташа Горова показала, як зустріла свій день народження з подругами, і зробила зізнання про цей день

Дочка відомої української продюсера Ірини Горової Наталія днями відсвяткувала день народження: 16 вересня дівчині виповнилося 24 роки. У вихованні Наташі велику роль зіграв колишній чоловік її матері Потап. Навіть після розлучення він зберіг хороші відносини з прийомною дочкою, і в цьому році зворушливо привітав її з днем народження.

Сама Горова-молодша через кілька днів розповіла в Instagram, як відзначила це свято, пише Politeka.net.

"24 . і я нарешті полюбила свій день народження. Чудовий привід зібратися, наробити купу фоток на плівку і влаштувати маленькі витівки, навіть встигнути відзначити дівич-вечір. Обожнюю кожну з вас. P. S. все, що було в Hangover – залишається в Hangover", - написала Наташа.

Вона поділилася фотографіями з того самого дня. На одній з них дівчина позувала в білій сукні, сорочці і милій паперовій короні на голові. На інших знімках можна було побачити, як Наташа розважається, випиваючи з подругами.

Підписники тут же відреагували на її пост.

"Я тебе люблю", "який класний вечір!", "Наташаа, це було так круто", - пишуть люди.

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