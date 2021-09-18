Невістка культової української співачки Софії Ротару показала себе за обідом з дітьми

Як відомо, Ротару виховала єдиного сина - Руслана Євдокименка. Він став успішним музичним продюсером, який може похвалитися хорошою кар'єрою. Разом зі своєю дружиною Світланою Руслан виростив двох дітей – Софію та Анатолія.

Зараз вони обидва живуть в США. Соня вчиться в Нью-Йорку і пробує себе в ролі моделі і актриси. У свою чергу, Анатолій зайнявся музикою, і вже відомий як ді-джей.

Через те, що сімейство живе на різних континентах, зустрічаються вони рідко. Однак, останнім часом рідні Ротару стали публікувати більше спільних кадрів. Як повідомляє Politeka.net, цього разу невістка співачки показала, як обідала зі своїми дітьми.

Свелана знімала на відео сімейний обід в ресторані. При цьому спочатку можна було помітити, що Анатолій щось обурено пояснює сестрі, активно жестикулюючи руками. Виглядав він при цьому дуже сердитим.

Однак, коли молоді люди помітили камеру, вони обидва почали посміхатися і привітно махати руками глядачам. Світлана, помітивши зміну настрою у дітей, теж почала посміхатися.

Нагадаємо, у розкішному саду Софії Ротару під Києвом зняли біляве Малятко.

Як повідомляла Politeka, внучка Софії Ротару прокотила маму по осінньому Києву на кабріолеті.

Також Politeka писала, що 74-річна Ротару в компанії невістки і внучки повеселилася від душі в Італії.