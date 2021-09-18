Відома українська актриса і екс-"холостячка" Ксенія Мішина показала, як розважала свого сина в гостях

Головна героїна першого сезону шоу "Холостячка" поділилася в своєму Instagram кадрами, на яких показала, як і з ким провела суботу. Про це пише Politeka.net. Так, Мішина розповіла, що разом зі своїм 9-річним сином Платоном вирушила в гості до подруги.

І поки дорослі влаштовували собі застілля, Платон знайшов розвагу з дітьми і мамою подруги Ксенії. У них вдома виявилася ціла колекція лего, яку діти вивалили на підлогу, і почали збирати з неї власні конструкції.

"Ну ось ви дивитеся, чим зайняті наші діти! Скільки років взагалі ви збирали таку кількість лего? Так, матусі і бабусі плавно приєднуються...і собаки теж. Я пропоную зробити величезний замок!", - коментує те, що відбувається за кадром Мішина.

Однак, діти виглядають занадто захопленими, щоб прислухатися до її пропозиції.

Відзначимо, що Ксенія виховує свого сина поодинці, і не любить розповідати про його батька. При цьому актриса чітко дала зрозуміти, що цього чоловіка зараз немає в їх з сином життя.

Додамо, що після проекту "Холостячка" Мішина якийсь час зустрічалася з його переможцем, Олександром Еллертом, проте нещодавно пара розлучилася.

Нагадаємо, Ксенія Мішина в ліжку розцілувала свого красеня, і це не Еллерт.

Як повідомляла Politeka, "холостячка" Мішина показала, чим "мучить" свого сина Платона вдома.

Також Politeka писала, що Ксенія Мішина показала, в якій квартирі і з ким живе після розриву з Еллертом.