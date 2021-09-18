Популярна українська співачка показала, як розважає себе, коли залишається одна

Як пише Politeka.net, зірка поділилася кумедними кадрами на своїй сторінці в Instagram. Так, Надя вирішила розкритися шанувальникам з нового боку, і показати, який буває в звичайному житті.

Перед черговим концертом у співачки з'явилося трохи вільного часу, який вона вирішила не втрачати дарма. Дорофєєва зняла на відео, як танцює і балується під музику.

Для свого імпровізованого номера Надя одягла короткий чорний топік з напівпрозорою вставкою і вільну сорочку в клітку. Її образ доповнили дві косички і яскравий макіяж.

"Звичайне моє проведення часу, коли я одна у ванній! Хто теж знімається в кліпах, коли залишається сам з собою?", - поцікавилася Дорофєєва.

Вона додала, що сама зробила макіяж, який можна побачити на відео.

"А ще це спосіб показати вам, який я зробила мейк на сьогоднішній концерт", - похвалилася співачка.

Варто відзначити, що на кадрах вона явно була захоплена процесом зйомок в саморобному «кліпі».

Нагадаємо, Дорофєєва в крихітному костюмі з вирізом на стегнах влаштувала "пожежу" на сцені.

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