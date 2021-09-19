Екс-солістка дуету "НеАнгели" Слава Камінська розповіла про новий для себе досвід, яким вона обзавелася на відпочинку
Популярна співачка, яка нещодавно почала виступати сольно, поділилася новим постом в Instagram, пише Politeka.net.
Зараз знаменитість проводить час на португальському курорті Мадейра. Як розповіла Камінська, там їй довелося спробувати щось нове для себе. Так, співачка вперше зайнялася серфінгом.
Втім, в новому пості вона показала не те, як підкорювала хвилі, а момент, коли вже після цього стояла під душем на тлі мальовничих каменів. Камінська стояла в облягаючому костюмі для серфінгу і дозволяла воді стікати по своїм волоссям і особі. Співачка спокусливо підняла голову, роблячи кадри більш ефектними.
"Серфер з мене такий собі, але під душем стою я красиво. Емоцій і спогадів маса", - підписала кадри зірка.
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У коментарях відзначилися ті, з ким Слава вчилася серфінгу.
"Для першого разу ти серфер виявилася топ. Тому завтра знову їдеш з нами", - написали вони.
Шанувальники також не змогли пройти повз.
"Агонь", "яка краса", "Я тебе люблю, моя дівчинка", - пишуть люди.
Нагадаємо, екс-солістку "НеАнгелів" Камінську після розлучення зняли з відомим екс-нардепом.
Як повідомляла Politeka, Камінська з "НеАнгелів" приголомшила спогадами з минулого, яскраві кадри.
Також Politeka писала, що Камінська чесно розповіла про причини розпаду "НеАнгелів" і хто тепер її продюсер.