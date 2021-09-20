Відомий український ведучий Григорій Решетник заінтригував новим випуском пост-шоу "Як вийти заміж?"

Як пише Politeka.net, відомий український телеведучий Григорій Решетник, який працює на багатьох проєктах, активно веде свою сторінці в Instagram, де розповідає подробиці другого сезону популярного реаліті-шоу "Холостячка" зі Златою Огнєвіч.

Цього разу Решетник розповів про вихід вже традиційного випуску пост-шоу "Як вийти заміж?", який транслюватимуть у п’ятницю, одразу після "Холостячки".

"До наступної серії залишилось 5-ть днів 🤩 Все лише розпочинається 🌹", - написав Решетник.

У коментарях шанувальники реатілі-шоу помітили, що один із учасників нового сезону "Холостячки", популярний блогер та психолог Роман Свечкоренко, ніжно обіймає героїню шоу Злату Огнєвіч.

"Найкращі!!!", "Інтригує те ,що Злата стоїть в обнімку з Ромою😍", " цікаво 😍", " Як дочекатися 😍😍😍😍", " Злата прям виглядає так з Романом психологом, і для життя чоловік психолог взагалі вогонь 🔥🔥🔥❤️❤️❤️", - написали у коментарях.

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