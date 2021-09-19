Популярна українська співачка Даша Астаф'єва поділилася вельми інтригуючими кадрами з чоловічого журналу

Даша Астаф'єва розбурхала мережу новою зйомкою. Як правило артистка пробує себе в самих різних образах і вже давно звикла до експериментів, оскільки бере участь мало не в кожній трендової зйомці. Нерідко Астаф'єва бере участь в зйомках для глянцю, де вибирає найсміливіші луки.

Наприклад, нещодавно Даша показала кадри з фотосесії для чоловічого журналу-Астаф'єва знялася для нового номера Playboy, в якому вона в якості моделі дозволила одязі сповзти трохи більше, ніж зазвичай, і засвітила свої форми.

Чорний боді, акуратні аксесуари, звична зачіска і макіяж звично доповнили її кокетливий образ. Причому Даша без збентеження показала себе з різних сторін.

Нагадай, Playboy в Україні також показав один кадр з Дашею Астаф'євою у своєму Instagram, і зазначив, що модель знімалася для них вже не перший раз.

Раніше Даша вирішила супроводити кадри з відпочинку цікавою цитатою, яка запала їй в душу.

"Допоможи мені запам'ятати дороги, що ведуть до тебе, щоб через життя прийти до тебе знову. Щоб сказати, що я пам'ятаю твої руки з минулого життя, смагляві, з довгими пальцями, на моєму волоссі їх сліди. Щоб обійняти тебе зі спини, Слухати море, яке неможливо забути або згадати, – воно в нас. Щоб попросити тебе завжди слухати серце, а не розум або тих, хто навколо. Тільки так ми зможемо зустрітися у всіх життях, що нам визначені".

Нагадавши, Астаф'єва в квітковому купальнику показала незвичайний ніжний образ.

Як повідомляла Politeka, Астаф'єва в екстравагантному Кольє вразила новим образом.

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