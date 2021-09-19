Відома телеведуча Оля Фреймут поділилася серією теплих кадрів, занудьгувавши по дочці

Не так давно Ольга вирушила разом з 15-річною дочкою Златою в США, де дівчинка буде жити якийсь час. Причому телеведуча не стала розповідати, які плани на майбутнє у її дитини.

У новій посаді Фреймут лише нагадала, що сумує за Златою, а свій пост Ольга супроводила серією кадрів, зроблених на природі. Позувала Фреймут на незвичайному тлі, надівши одну вільну сукню-сорочку і чорні черевики.

"Злата, I miss you»" - коротко написала Ольга під новими кадрами. Вона повернулася додому в Україну досить швидко, а ось її дочка зараз опинилася далеко від неї.

Для Злати це вже не перша поїздка в США. Позаминулої зими вона їздила туди в мовну школу, а тепер – переїхала, незважаючи на те, що ще не закінчила навчання в школі в Україні. За словами самої Злати, в США почнеться нова глава її життя.

Раніше Фреймут порадувала чуттєвим фото, під яким поміркувала про життя: "Ми всі народжуємося унікальними. Завдання-унікальність свою розгадати. В цьому і є своєрідний челендж від творця. Хто не розгадає протягом життя, той програв... Живемо ж в зручну епоху, коли бути собою легко; коли дозволено дивитися на світ очима імпресіоністів і бачити своє. В епоху, коли оголошено моду на персону і розум», - підписала знімок зірка.

Нагадаємо, що Фреймут дала пораду, як правильно сервірувати стіл: кадри.

А ще Politeka повідомляла, що Фреймут з'явилася в компанії онука легендарної письменниці:»сьогодні її...".

Також Politeka писала, що Фреймут відповіла шанувальникам на претензії до правил етикету: "щоб ви відчували себе....".