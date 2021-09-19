Співачка Камалія Захур, яка всерйоз захоплюється кінним спортом, розповіла про нове досягнення своїх близьких

Знаменитість, яку називають найбагатшою співачкою України, в новому ролику в Instagram розповіла про досягнення своєї племінниці і про свою причину для гордості. Як розповіла Камалія, 18 вересня, проходив Всеукраїнський відкритий чемпіонат з кінної виїздки, який вона вирішила відвідати, так як давно захоплена даним видом змагань.

Співачка також одяглася тематично і поспішила Показати на відео свій новий образ. Також Камалія привітала свою племінницю і показала друзів, які були в той день разом з нею.

Також раніше в кадрі співачка під час змагань показала вміння свого коня Лаки рухатися в різних темпах.

Раніше артистка зізнавалася, що вперше сіла в сідло в 18 років. Це було її давньою дитячою мрією. Вона завжди схилялася перед граціозними тваринами.

Нагадаємо, що Камалія вперше показала молодшого брата: "пишаюся".

Як повідомляла Politeka, Камалія вразила видом верхи на коні, яскраві кадри: «справжня аристократка».

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