Голлівудська актриса і режисер Анджеліна Джолі під час ділової зустрічі спантеличила втомленим виглядом

Анджеліна Джолі не так давно почала сама вести свою сторінку в Instagram, а також публікувати різні фото, на яких практично не показує себе. У той же час на фан-сторінках з'явилося безліч знімків з актрисою, які були зроблені під час її подорожі до Вашингтона для ділових зустрічей.

Анджеліна прилетіла до Вашингтона для того, щоб обговорити з високопоставленими особами Білого дому важливі питання, а також встигла зробити кілька пам'ятних фото.

На деяких з кадрів вид Джолі дещо збентежив фанатів-деякі шанувальники пишуть Джолі про те, що їй пора записатися на прийом до косметолога. Мовляв, виглядає вона змученою і сильно постарілою.

У коментарях і під її особистим постом користувачі помітили, що Джолі виглядає втомленою і змученою, а зморшки її псують.

У Білому домі актриса і режисер обговорювала з членами Конгресу і членами адміністрації президента Джо Байдена дію закону про насильство щодо жінок. Після цього Джолі також встигла поспілкуватися з гімнастками збірної США.

Після низки ділових зустрічей Анджеліна поспішила повернутися додому до дітей.

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