Українська співачка Ані Лорак, яка живе і гастролює в Росії, спантеличила пухкими губами на новому кадрі

Кароліна показує в Instagram виключно фото, на яких буде виглядати яскраво, причому не раз зірка випадково «засвічувала» те, що фотошопить свої фото і робить фігуру менше (як на недавніх фото з Кіркоровим, які вона після видалила).

Що ж стосується зовнішності знаменитості, шанувальники вже давно знають, що зірка любить уколи краси.

І хоча сама зірка це заперечує, на останніх її фото добре можна розглянути наскільки сильно змінилася її зовнішність. Особливо це стосується форми і обсягу губ.

У компанії знаменитої колеги і співачки Лорак виглядала дійсно несхожою на себе з великими губами.

Відзначимо, що в ЗМІ не раз помічали, що Кароліна користується послугами косметолога по збільшенню губ, оскільки раніше її губи були трохи іншої форми. Багатьох шанувальників здивували великі губи артистки.

"Кароліна, який розкішний колір волосся!", "Що з губами, чому такі великі?", "Кохана", " Ані Лорак, ти справжня богиня. Ти найкраща співачка на світі, ти просто справжній діамант і алмаз!", "Таке як у вас.. тільки посмішка, гарний настрій і позитив! Спасибі за сонце в душі, нескінченну посмішку і позитив! Ми дуже сильно любимо вас", - пишуть шанувальники.

Нагадаємо, що Ані Лорак усамітнилася в студії із зірковим другом, кадри:"це настільки чудово".

Раніше Politeka писала, що Ані Лорак похвалилася стрункими ногами в дуже короткому вбранні: фото.

A ще Politeka повідомляла, що Лорак відкрито пофліртувала з російським співаком на зйомках: "скільки тепла".