Знаменита українська прима-балерина і суддя шоу «Танці з зірками " Катерина Кухар влаштувала насичене тренування
Катерина вже не перший сезон є членом журі танцювального шоу. Разом з Владом Ямою зірка також нерідко влаштовує запальні тренування і показує, як веселиться за лаштунками.
Цього разу Кухар в золотій блискучій сукні на тонких лямках і в танцювальних туфлях покрасувалася своїми вміннями разом з двома чоловіками. Причому двом танцюристам довелося носити на руках балерину, виконуючу різні танцювальні елементи.
В кінці для ефектного завершення танцю Кухар також закрутилася в руках Влада Ями, посміявшись в кінці.
Орбакайте засвітила, як зараз виглядає 72-річна Пугачова: "У Алли траур?"
Могилевська не змогла приховати свого розчарування на шоу "Співають всі": "Ти покидаєш наш проект"
Хіменес-Браво з "Майстер Шеф" розповів, чому покинув Україну: "Ви знаєте, що я перфекціоніст..."
Обраниця "Холостяка" Заливако Анна Богдан показала, як змінилася її фігура: кадри з тренування
Біда наздогнала Комарова зі "Світ навиворіт" за тисячі кілометрів від України: "Все сталося миттєво..."
Також раніше балерина опублікувала новий пост на своїй сторінці в Instagram. У ньому Кухар вирішила згадати, як відчувала себе під час відпочинку на екзотичному курорті.
«У перші прохолодні вечори осені, все сильніше сумуєш за палаючим вдалині заходам...", - написала балерина.
Вона поділилася знімками, зробленими раніше. Судячи з усього, це фото з її подорожі з чоловіком на Мальдіви. На них Кухар позувала на атмосферній терасі, а за її спиною відкривався вид на океан, захід і джунглі.
Нагадавши, суддя" Танців з зірками " Кухар поділилася своєю драматичною історією.
Як повідомляла Politeka, чоловік Кухар з" Танців з зірками " розкрив, як балує дружину після дванадцяти років стосунків.
Також Politeka писала, що над Кухар " познущалися "через сюрприз з ямою і Чмерковським на"Танцях з зірками".