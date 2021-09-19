Знаменита українська прима-балерина і суддя шоу «Танці з зірками " Катерина Кухар влаштувала насичене тренування

Катерина вже не перший сезон є членом журі танцювального шоу. Разом з Владом Ямою зірка також нерідко влаштовує запальні тренування і показує, як веселиться за лаштунками.

Цього разу Кухар в золотій блискучій сукні на тонких лямках і в танцювальних туфлях покрасувалася своїми вміннями разом з двома чоловіками. Причому двом танцюристам довелося носити на руках балерину, виконуючу різні танцювальні елементи.

В кінці для ефектного завершення танцю Кухар також закрутилася в руках Влада Ями, посміявшись в кінці.

Також раніше балерина опублікувала новий пост на своїй сторінці в Instagram. У ньому Кухар вирішила згадати, як відчувала себе під час відпочинку на екзотичному курорті.

«У перші прохолодні вечори осені, все сильніше сумуєш за палаючим вдалині заходам...", - написала балерина.

Вона поділилася знімками, зробленими раніше. Судячи з усього, це фото з її подорожі з чоловіком на Мальдіви. На них Кухар позувала на атмосферній терасі, а за її спиною відкривався вид на океан, захід і джунглі.

Нагадавши, суддя" Танців з зірками " Кухар поділилася своєю драматичною історією.

Як повідомляла Politeka, чоловік Кухар з" Танців з зірками " розкрив, як балує дружину після дванадцяти років стосунків.

Також Politeka писала, що над Кухар " познущалися "через сюрприз з ямою і Чмерковським на"Танцях з зірками".