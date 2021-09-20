Відомий телеведучий, екс-"Холостяк" Микита Добринін публічно пожартував над своєю дружиною

Як пише Politeka.net, Добринін і Даша Квіткова одна з двох пар, яка зуміла зберегти відносини після закінчення шоу. Нещодавно дівчина народила Добриніну сина. В Instagram щасливий батько опублікував фото з коханою та підколов її.

"Якщо дівчина не пам'ятає, де залишила гумку для волосся, це не означає, що вона забула, що ти говорив їй 6 місяців тому о 17:43. Це точно про мою дружину", - підписав фото чоловік.

У коментарях фото отримало масу відгуків. Шанувальники стали робити компліменти парі і сміятися над жартом Добриніна.

"Прекрасні", "які ви милі", "та всі дівчата такі", "фото супер, живе і без фотошопу", "Рада за вас", "Ви обидва тут ніби помолодшали років на 5, а по темі – життєво", "Які ж все таки красиві фото, не профі, де зі зйомок, а просто живі фото", - пишуть користувачі Мережі.

Нагадаємо, що Микита Добринін після народження сина розповів секрет:"а ви знали, що...".

Як повідомляла Politeka, Микита Добринін розповів, скільки коштував його відпочинок в Туреччині:"можемо нарешті".

Також Politeka писала, що Микита Добринін зізнався, що приносить йому особливу радість: «я від цього кайфую».