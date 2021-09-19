Українська співачка Ірина Білик насмішила своєю поведінкою на шоу "Маскарад"

Як пише Politeka.net, 51-річна Ірина Білик стала новою суддею шоу «Маскарад» на «1+1». Однією з особливостей шоу є номер з пародіями. Представники від команд переодягаються в якусь знаменитість і конкурують один з одним.

Цього разу Володимир Дантес і Юрій Ткач з «Квартал 95» пародіювали Ірину Білик, яка також є суддею. Білик не встояла і приєдналася до них. В результаті трійка артистів влаштувала яскраве шоу на ліжку, виконуючи пісню Білик «Сніг». Решта суддів із задоволенням підтанцьовували їм.

"Ну що, дивилися @maskarad_1plus1? Ну як вам?",- підписали відео автори аккаунта.

У коментарях глядачі стали залишати свої відгуки про шоу.

"Дивилися! Це вау! І смішно, і несподівано", «Вогонь», «вам пора відкривати аккаунт на онліфанс, приголомшлива», «Браво», «неймовірна жінка», - пишуть користувачі Мережі.

Нагадаємо, що Білик вразила подарунком для своєї фанатки прямо зі сцени:"емоції переповнюють".

Як повідомляла Politeka, Білик в епатажному вбранні запаморочила голову молодому артисту: "наступний чоловік?".

Також Politeka писала, що Ірина Білик в чорному звернулася до шанувальників:"я без розуму від вашої уваги".