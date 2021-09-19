Українська співачка Оля Полякова знову засвітилася на популярному шоу

Як пише Politeka.net, останнім часом Полякова часто з'являється на телеекранах. Нещодавно вона була запрошеною суддею в шоу "Співають всі!". Артистка активно готується до зйомок другого сезону шоу «Маска», а також з'являється в різних Ютуб-проектах.

Цього разу Полякова стала запрошеною суддею на популярному шоу «Танці з зірками». Раніше артистка сама брала участь в проекті, а також була запрошеною суддею і ведучою балкона. Для нового ефіру Полякова вибрала блискучу сукню зі значним декольте. Голову вона прикрасила величезними пір'ям, яке зробило і без того високу артистку ще вище.

У підсумку за столом суддів, де Полякова сиділа поруч з Максимом Чмерковським і Катериною Кухар, вона виявилася найвищою. Крім цього, своїм яскравим епатажним вбранням Полякова просто затьмарила балерину, яка вибрала для цього ефіру скромне світле плаття.

Нагадаємо, що Полякова влаштувала переполох на шоу "Співають всі!": "Повеселила всіх".

Як повідомляла Politeka, Полякова розповіла нюанси про роботу з Винником: "Олег, навіщо ти зв'язався...".

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