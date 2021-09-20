Українська співачка, колишня солістка ВІА Гри Санта Дімопулос поділилася з шанувальниками особистим
Як передає Politeka.net, в Instagram красуня опублікувала відео, зняте в машині. Артистка була не в настрої. Вона займалася тим, що обробляла обличчя нефритовим роликом. Виявилося, що у Санти виникли проблеми зі здоров'ям. Вона вирішила розповісти про тривожні симптоми своїм підписникам і попросити поради.
"Останні пару тижнів сильно набрякаю вранці. Не можу зрозуміти чому. Може, у кого є гарний лікар", - звернулася до шанувальників зірка.
Відзначимо, що незважаючи на набряки, виглядала співачка чудово.
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Як відомо, Санта Дімопулос прославилася після того, як потрапила до складу легендарного жіночого тріо ВІА Гра. Дімопулос недовго пробула в групі, але встигла запам'ятається глядачам. Нещодавно Санта голосно заявила про себе, взявши участь у проекті «Танці з зірками» і здобувши в ньому перемогу.
Нагадаємо, що Санта Дімопулос зачарувала ніжним зверненням до близької людини: "нехай ангели бережуть тебе...".
Також Politeka повідомляла, що Дімопулос влаштувала для маленької дочки свято мрії:"незвичайний вечір".
Раніше Politeka розповідала, що Дімопулос показала фігуру в сукні з вигідного ракурсу, навіть "Міс Україна" оцінила.