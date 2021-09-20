Українська співачка, колишня солістка ВІА Гри Санта Дімопулос поділилася з шанувальниками особистим

Як передає Politeka.net, в Instagram красуня опублікувала відео, зняте в машині. Артистка була не в настрої. Вона займалася тим, що обробляла обличчя нефритовим роликом. Виявилося, що у Санти виникли проблеми зі здоров'ям. Вона вирішила розповісти про тривожні симптоми своїм підписникам і попросити поради.

"Останні пару тижнів сильно набрякаю вранці. Не можу зрозуміти чому. Може, у кого є гарний лікар", - звернулася до шанувальників зірка.

Відзначимо, що незважаючи на набряки, виглядала співачка чудово.

Як відомо, Санта Дімопулос прославилася після того, як потрапила до складу легендарного жіночого тріо ВІА Гра. Дімопулос недовго пробула в групі, але встигла запам'ятається глядачам. Нещодавно Санта голосно заявила про себе, взявши участь у проекті «Танці з зірками» і здобувши в ньому перемогу.

Нагадаємо, що Санта Дімопулос зачарувала ніжним зверненням до близької людини: "нехай ангели бережуть тебе...".

Також Politeka повідомляла, що Дімопулос влаштувала для маленької дочки свято мрії:"незвичайний вечір".

Раніше Politeka розповідала, що Дімопулос показала фігуру в сукні з вигідного ракурсу, навіть "Міс Україна" оцінила.