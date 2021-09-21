Українська танцівниця, головний хореограф "Танців з зірками" Олена Шоптенко показала, як втомлюється на роботі

Як передає Politeka.net, 19 вересня відбувся третій ефір танцювального шоу, в якому Шоптенко стала головним хореографом. Саме Олена стежить за всіма постановками і контролює процес підготовки зірок. В Instagram 33-річна Шоптенко показала, як сильно вимотує її нова посада. На фото зірка виглядала вимотаною і втомленою.

"Танець це завжди емоція! Підготовка до танцю - десятки емоцій! Як вам вчорашній ефір?",- підписала фото зірка.

У коментарях їй залишили масу приємних слів.

"Хочеться побачити вас танцюючих в парі з Дікусаром!", "Ви така втомлена», «таке враження, що всі ваші сили йдуть на цей проект", "Згодна, на всі 100. Мистецтво не може бути без емоцій», «Оленка тримайся, команда тебе не підведе», - пишуть користувачі Мережі.

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