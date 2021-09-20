Судді проєкту "Танці з зірками" Влад Яма і Макс Чмерковський влаштували танцювальний баттл на паркеті

Як передає Politeka.net, нещодавно розпочався 5-ий сезон проєкту "Танці з зірками". Його суддями стали Влад Яма, Катерина Кухар і Макс Чмерковський. Як відомо, танцюрист замінив легендарного хореографа Григорія Чапкіса.

Так, цього разу на сторінці телеканалу "1+1" опублікували нове відео. Судді шоу "Танці з зірками" вийшли на паркет і станцювали для глядачів. Спочатку Чмерковський танцював з Кухар, а потім її перехопив Яма.

Після вони виступили втрьох і відкрили третій ефір шоу.

"Феєричний відкриття третього ефір шоу "Танці з зірками" 👏🏻

Як ти виступ наших суддів?",- запитали на сторінці шоу.

Шанувальники шоу залишили кілька коментарів під танцем суддів: "Максим видно що бог танцю , яма явно не дотягує і на половину як ведмідь, йому є до чого прагне", "сподобалися танці судді. Тільки Максиму і Владу змінити партнерку", "Кухар до Чмерковського ще рости і рости!!!!", "Яма то пузо відростив...".

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