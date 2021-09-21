Фронтвумен гурту The Hardkiss, українська співачка Юлія Саніна вразила новим образом

Як передає Politeka.net, за 10 років існування гурту The Hardkiss Саніна встигла приміряти на себе сотні ефектних образів. Артистка дуже любить перевтілюватися і приміряти на себе різні перуки і вбрання. У цьому їй допомагає беззмінний стиліст групи Слава Чайка. Він готує образи Юлії практично для всіх проектів і шоу, в яких бере участь Саніна.

На свіжих фото, які з'явилися в Instagram зірки, вона позувала в комбінезоні з японським принтом в рожевій перуці. Комбінезон нагадував зміїну луску, що робило образ артистки особливо загадковим. Зверху красуня накинула об'ємний пуховик. Яскравий макіяж доповнив образ співачки.

У коментарях їй залишили масу приємних відгуків.

"Смачний тортик", "Як стильно", "Неймовірні образи!", "Ви були неймовірні в цьому образі на концерті в Дніпрі!", "Шикарний східний образ", "Схожа на Кеті Перрі в такому образі)", - пишуть користувачі Мережі.

Нагадаємо, що Саніна з чолкою і каре вразила образом на концерті: "почуття ейфорії не відпускає".

Також Politeka повідомляла, що Саніна зачарувала суддів на шоу "Співають всі":"Це було неймовірно".

Раніше Politeka розповідала, що Саніна поруч з колегами зачарувала ефектним вбранням: «прекрасний привід...».