Співачка Надя Дорофєєва приготувала великий сюрприз

Як пише Politeka.net, про це в програмі «Зірковий шлях» розповіла продюсер Ірина Горова, яка була одружена з Потапом.

Як відомо, Надя Дорофєєва прославилася завдяки участі в групі" Время и стекло", де вона співала разом з Позитивом (справжнє ім'я Олексій Завгородній). Після 10 років група розпалася, а Дорофєєва і Позитив продовжили музичну кар'єру вже окремо.

"Буде офігенний дует. Я не можу розкривати, звичайно, з ким ... Ну це прям ... це дуже прикольно. У неї класний образ. Це незвичайна історія. Незвичайний образ для людини. Це прям вау. Ми сильно чекаємо довго вже все, тому що були складнощі», - заінтригувала Ірина Горова.

Зазначимо, користувачі Мережі озвучили свої припущення щодо того, з ким буде новий дует Наді Дорофєєвої. Серед варіантів-група Tvorchi, Потап, Позитив і Володимир Дантес.

Отмиетим, раніше Дорофєєва порадувала публіку дуетом з Дімою Монатіком.

Нагадаємо, Дорофєєва в екстра-міні і топі з вирізом засвітила плоский животик

А ще Politeka писала, що Дорофєєва з пляшкою в руках влаштувала галасливу гулянку з колишньою дружиною Потапа

Також Politeka повідомляла, що Дорофєєва несподівано знайшла "заміну" Дантесу після 10 років відносин