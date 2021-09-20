Зірка "Дизель шоу", український актор Євген Гашенко розповів про своє літо

Як передає Politeka.net, на офіційній сторінці «Дизель шоу» в Instagram опублікували спогади артиста про теплу пору.

"Літо було робоче. Я провів його на зйомках 4-го сезону серіалу «Папаньки» - були в заміському готелі, грали в гольф. Оскільки ми переїхали в будинок, то навесні посадили перший власний город - дві грядки 3 на 3", - поділився з шанувальниками артист.

Гашенко зазначив, що цього року його здивував урожай кабачків, яким навіть довелося ділитися.

"Не знали куди подіти, тому почали роздавати друзям. Хороший урожай огірків. Часто бували в лісі, адже ми живемо поруч, вечорами каталися на велосипедах", - додав артист.

У коментарях артисту залишили кілька відгуків. Деякі вказали акторові на те, що такий урожай нікуди не годиться.

"Така тепла розповідь, відразу видно, що ви проста людина", «заведіть свиней, такі кабачки тільки для них», «як круто», «Нічого собі», - пишуть користувачі Мережі.

Нагадаємо, що зірка "Дизель шоу" зважився на зміну іміджу: "доведеться робити манікюр".

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