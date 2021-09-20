Українська співачка Тіна Кароль дозволила зазирнути в свою сумку і розповіла, що обов'язково зберігає в ній
Як передає Politeka.net, в Instagram зірки з'явилося відео, на якому артистка влаштувала розпаковку своєї сумки. Вона діставала звідти різні речі і розповідала, чому носить їх з собою. Такий незвичайний ролик Тіна записала для VOGUE.
"Найприємніше, і зараз сезон - це яблуко з мого саду. Цей сорт називається "Слава переможцям". Чистий сорт, не змішаний. Це головний інгредієнт моєї сумки", - зазначила Тіна.
Також в сумці артистки опинилося два телефони, косметика, сухі парфуми. З цікавого в сумці у Кароль був пістолет для розпилення тонального крему.
У процесі бесіди артистка розкрила кілька секретів про свій день.
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У коментарях шанувальники залишили своїй улюблениці масу компліментів.
"Тіна неймовірна", "Наша своя. Королева. Богиня", "Найулюбленіша", "Цей образ просто вогонь. Очі неможливо відірвати!", "Королева, любов моя безмежна до вас", - пишуть користувачі Мережі.
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