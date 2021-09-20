Співак Дан Балан заінтригував новою фотографією

Як пише Politeka.net, популярний в Україні Молдавський співак, який був тренером на шоу "Голос країни" поділився новим постом на своїй сторінці в Instagram. (Щоб подивитися знімок, проскролльте вниз)

Відзначимо, тривалий час в блозі артиста було затишшя, але останнім часом він став викладати знімки досить часто, радуючи своїх прихильниць.

Активність на сторінці Балана в Instagram навіть змусила його шанувальників думати, що артист готується до якогось нового проекту.

Цього разу співак поділився чорно-білим знімком, на якому він мрійливо дивиться вдалину.

"Прекрасний", "Що?!😳 реально чет буде... відчуваю ж*пой щось буде", "який стильний образ", "Вау", "Краш", "матінко", "неймовірний", "Рада, що Дан став часто викладати фотки", "Вайй😍 який красивий", "який гарний хлопчик", "любимо нескінченно", "нереальний", "крутий образ, красивий Дан Балан", - пишуть у коментарях.

Нагадаємо, Дан Балан пригорнув до молоденької блондинки, Тіни Кароль не видно: "Красива пара".

Як повідомляла Politeka, мама Дана Балана в червоній сукні з глибоким декольте змусила захоплюватися собою: "Казкова принцеса".

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