Молода кохана колишнього "холостяка" Іраклі Макацарії, Ліза, показала розслаблений відпочинок на свіжому повітрі в літньому вбранні
36-річний Грузинський шоумен і телеведучий Іраклі Макацарія здобув широку популярність в Україні. Він був головним героєм одного з сезонів шоу "Холостяк", а також встиг взяти участь в "Танцях з зірками", підкоривши своєю харизмою багатьох українських жінок. Втім, знайти свою другу половинку на телепроекті Іраклі так і не вдалося.
Після успішних проектів в Україні шоумен повернувся до себе на батьківщину, де і закрутив роман з 19-річною Лізою Чичуа. Макацарія зізнавався, що різниця у віці його абсолютно не турбує, адже головне, що їм з новою дівчиною добре разом.
Як пише Politeka.net, пара часто ділиться новими знімками в Instagram. Цього разу Ліза вирішила показати, як відпочиває одна серед зелені в саду. На фото дівчина позувала в кріслі на тлі Альтанки під відкритим небом. На ній було по-літньому легке обтягуюче міні-плаття, яке підкреслило фігуру красуні.
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Фото явно сподобалися коханому Лізи: Макацарія залишили під ними лайк і коментар з сердечком.
Підписники дівчини також відреагували.
"Фотографу залік", "принцеса", "дуже красива, фотки дуже красиві і супер вогонь і бомбезні", "красива харизматична дівчина", - пишуть люди.
Нагадаємо, "холостяк" Макацарія після прогулянок з 19-річною коханою раптом з'явився з дитиною на руках.
Як повідомляла Politeka, "холостяк" Макацарія засвітив розваги з 19-річною коханою, Остапчук вражений.
Також Politeka писала, що "холостяк" Макацарія засвітився з 19-річною коханою в білосніжній сукні.