Учасник першого сезону шоу "Холостячка" Андрій Рибак жорстко висловився про скандал з подружжям Пустовіт, які винесли моторошні подробиці свого сімейного життя на публіку

Як відомо, раніше в Україні розгорівся гучний скандал за участю блогерів Саші та Ігоря Пустовіт. Сімейна пара постійно хвалилася в Instagram своїм щасливим спільним життям, проте нещодавно Олександра зізналася, що вони розлучаються, а в реальності їхні стосунки були далекі від ідеалу. Дружина звинуватила чоловіка в шантажі, недовірі і постійних сімейних сварках, а він, у свою чергу, заявив, що вона бреше.

Як пише Politeka.net, український радіоведучий і гуморист Андрій Рибак, що дійшов до фіналу шоу «Холостячка» з Ксенією Мішиною, прокоментував цю ситуацію в своєму Instagram.

"Ігор Пустовіт дав інтерв'ю у відповідь. Якщо ви пам'ятаєте, я говорив про Сашу Пустовіт – блогерку, яка розповіла на всю країну правду про свого чоловіка. Ну, принаймні, вона її так позиціонує. Може і правда, я нічого не кажу...А Ігор тепер розповість свою версію", - розповів своїм підписникам Рибак.

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Втім, він зазначив, що ідея продовжувати давати коментарі на цю тему може виявитися не найкращою для Пустовіта. Так, Рибак нагадав про інше скандальне розлучення українського шоу-бізнесу-розставання ведучого Володимира Остапчука з його екс-дружиною Оленою Войченко. Тоді дружина звинуватила шоумена в зраді, розповівши подробиці на всю країну, а багато українців встали на її сторону і почали засуджувати ведучого.

"Краще б мовчав! Вова Остапчук вже на ці граблі наступав!", - зазначив Рибак.

Нагадаємо, Рибак з "Холостячки" показав кадри з місця жахливої ДТП і звернувся до українців.

Як повідомляла Politeka, блогерка Саша Пустовіт розридалася, розповідаючи про справжні причини розлучення.

Також Politeka писала, що блогер Ігор Пустовіт розкрив свою версію скандального розлучення з дружиною.