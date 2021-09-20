Головний суддя кулінарного шоу "Майстер Шеф" Ектор Хіменес-Браво розповів про небезпечну обстановку, в якій йому довелося провести 90-ті
Нещодавно знаменитий шеф-кухар колумбійського походження вирішив розповісти українцям про своє минуле і про те, як він потрапив в Україну. Як пише Politeka.net, Ектор продовжив серію автобіографічних постів у своєму Instagram розповіддю про те, як пройшли для нього 90-ті роки.
"Це було легендарно. І чудово. І страшно. Найважливіший період мій життя в становленні мене як міжнародний шеф-кухар", - написав Хіменес Браво (орфографія і пунктуація автора збережені).
Шоумен підкреслив, що за цей період часу йому довелося попрацювати на чотирьох різних континентах і пережити великий прорив у своїй кар'єрі.
Ектор перерахував багато приємних спогадів, пов'язаних з 90-ми: життя без гаджетів, хорошу музику, цікаву моду, молодість і закоханість.
50-річна Орбакайте в чорному мереживі вразила новою зовнішністю: "Несподівано бачити вас брюнеткою"
Після провалу в "Холостячці" зірка "Танців з зірками" висловився про образу на Злату Огневич: "Запам'ятай..."
Літак впав на житлові будинки: квартал повністю перекритий, перші кадри з місця катастрофи
Українці рознесли шоу "Маскарад-2" з Дантесом, Саніною, Білик та іншими зірками: "Яка маячня"
Ектор Хіменес-Браво, який покинув Україну, завив від розчарування: "Абсолютно не сподобалося"
Однак, шеф-кухар зазначив, що на той період випало і багато труднощів. Спочатку Хіменес-Браво жив ще у себе на батьківщині – в колумбійському місті Медельїні, де обстановка в 90-ті була дуже непростою.
"Час, коли у нас була війна, час Пабло Ескобар, повне свавілля, коли всі, у кого хоч трохи з'явилися гроші — шантажувати, щоб ми платили "частку" або погрожували. Погрожували мені, мої рідні, робили страшний речі...", - поділився спогадами Ектор.
Він додав, що тоді зосередив всі свої зусилля на тому, щоб переїхати в Америку. Для нього це було питанням виживання.
Цей пост шеф-кухар супроводив кумедним фото, на якому позує навпочіпки з насінням і в спортивному костюмі.
Нагадаємо, Хіменес-Браво з "Майстер Шеф" розповів, чому покинув Україну.
Як повідомляла Politeka, Хіменес-Браво, який виїхав з України, тепер купує овочі по сто гривень за штуку.
Також Politeka писала, що Хіменес-Браво з "Майстер Шеф" зізнався, від чого йому довелося відмовитися в Україні.