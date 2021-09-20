Головний суддя кулінарного шоу "Майстер Шеф" Ектор Хіменес-Браво розповів про небезпечну обстановку, в якій йому довелося провести 90-ті

Нещодавно знаменитий шеф-кухар колумбійського походження вирішив розповісти українцям про своє минуле і про те, як він потрапив в Україну. Як пише Politeka.net, Ектор продовжив серію автобіографічних постів у своєму Instagram розповіддю про те, як пройшли для нього 90-ті роки.

"Це було легендарно. І чудово. І страшно. Найважливіший період мій життя в становленні мене як міжнародний шеф-кухар", - написав Хіменес Браво (орфографія і пунктуація автора збережені).

Шоумен підкреслив, що за цей період часу йому довелося попрацювати на чотирьох різних континентах і пережити великий прорив у своїй кар'єрі.

Ектор перерахував багато приємних спогадів, пов'язаних з 90-ми: життя без гаджетів, хорошу музику, цікаву моду, молодість і закоханість.

Однак, шеф-кухар зазначив, що на той період випало і багато труднощів. Спочатку Хіменес-Браво жив ще у себе на батьківщині – в колумбійському місті Медельїні, де обстановка в 90-ті була дуже непростою.

"Час, коли у нас була війна, час Пабло Ескобар, повне свавілля, коли всі, у кого хоч трохи з'явилися гроші — шантажувати, щоб ми платили "частку" або погрожували. Погрожували мені, мої рідні, робили страшний речі...", - поділився спогадами Ектор.

Він додав, що тоді зосередив всі свої зусилля на тому, щоб переїхати в Америку. Для нього це було питанням виживання.

Цей пост шеф-кухар супроводив кумедним фото, на якому позує навпочіпки з насінням і в спортивному костюмі.

Нагадаємо, Хіменес-Браво з "Майстер Шеф" розповів, чому покинув Україну.

Як повідомляла Politeka, Хіменес-Браво, який виїхав з України, тепер купує овочі по сто гривень за штуку.

Також Politeka писала, що Хіменес-Браво з "Майстер Шеф" зізнався, від чого йому довелося відмовитися в Україні.