Юна внучка культової української співачки Софії Ротару показала крупним планом, як виглядає її обличчя без зайвої косметики
Як пише Politeka.net, 20-річна Соня Євдокименко порадувала шанувальників новим постом на своїй сторінці в Instagram.
Так, дівчина опублікувала нове фото, яке стало вельми красномовним доказом її природної краси. На портретному знімку обличчя Євдокименка відображено крупним планом. Дівчина вирішила показати себе з мінімумом косметики, а також засвітила частину свого рутинного догляду за шкірою обличчя.
Соня використовувала спеціальні патчі під очі. За визнанням самої дівчини, цю б'юті-знахідку вона зробила недавно, проте тепер активно використовує, щоб робити шкіру свіжіше.
На фото красуня виглядає дуже свіжо і натурально.
50-річна Орбакайте в чорному мереживі вразила новою зовнішністю: "Несподівано бачити вас брюнеткою"
В Україні продовжили карантин: у МОЗ повідомили "кінцеву" дату
Літак впав на житлові будинки: квартал повністю перекритий, перші кадри з місця катастрофи
Українці рознесли шоу "Маскарад-2" з Дантесом, Саніною, Білик та іншими зірками: "Яка маячня"
Лопес в маленькому купальнику показала, чим привернути увагу на пляжі: кадри
Додамо, що зараз 20 – річна Соня живе в Майамі зі своїм бойфрендом-31-річним мільйонером Денисом Жадановим. Внучка Ротару мріє стати моделлю і актрисою, а також навчається в нью-йоркському Parsons For Design.
Це літо Соня провела з батьками і коханим в Європі. Під час поїздки вона провела час ще й із зірковою бабусею.
Нагадаємо, внучка Софії Ротару вразила підтягнутою фігуркою, показавши майстер-клас з йоги.
Як повідомляла Politeka, внучка Ротару кардинально змінила імідж.
Також Politeka писала, що невістка Ротару засвітила, як поводяться на людях її онук і внучка, кадри.