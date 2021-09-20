Юна внучка культової української співачки Софії Ротару показала крупним планом, як виглядає її обличчя без зайвої косметики

Як пише Politeka.net, 20-річна Соня Євдокименко порадувала шанувальників новим постом на своїй сторінці в Instagram.

Так, дівчина опублікувала нове фото, яке стало вельми красномовним доказом її природної краси. На портретному знімку обличчя Євдокименка відображено крупним планом. Дівчина вирішила показати себе з мінімумом косметики, а також засвітила частину свого рутинного догляду за шкірою обличчя.

Соня використовувала спеціальні патчі під очі. За визнанням самої дівчини, цю б'юті-знахідку вона зробила недавно, проте тепер активно використовує, щоб робити шкіру свіжіше.

На фото красуня виглядає дуже свіжо і натурально.

Додамо, що зараз 20 – річна Соня живе в Майамі зі своїм бойфрендом-31-річним мільйонером Денисом Жадановим. Внучка Ротару мріє стати моделлю і актрисою, а також навчається в нью-йоркському Parsons For Design.

Це літо Соня провела з батьками і коханим в Європі. Під час поїздки вона провела час ще й із зірковою бабусею.

Нагадаємо, внучка Софії Ротару вразила підтягнутою фігуркою, показавши майстер-клас з йоги.

Як повідомляла Politeka, внучка Ротару кардинально змінила імідж.

Також Politeka писала, що невістка Ротару засвітила, як поводяться на людях її онук і внучка, кадри.