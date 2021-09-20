Дружина відомого українського співака Віктора Павлика Катерина Репяхова поділилася несподіваними подробицями про своє минуле і зізналася в любові до Одеси
Як пише Politeka.net, 26-річна дівчина поділилася новим постом на своїй сторінці в Instagram. Останні дні Репяхова провела на відпочинку в Одесі, куди вирушила з маленьким сином, але без чоловіка. У публікації дружина Павлика розповіла, що відчуває до цього міста.
"Як же я люблю тебе, Одеса! За приголомшливих людей. За море. За стільки різних емоцій, які ти мені подарувала за моє життя", - написала дівчина.
Вона розповіла, як ще на першому курсі університету їздила в Одесу відзначати день народження з друзями всього на один день, так як грошей на готель не було.
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Репяхова також поділилася і сумною історією, пов'язаною з містом.
"Коли я була на третьому курсі, я приїжджала в Одесу до свого хлопця на автобусі, який в Одесі мене і кинув" - розповіла вона.
Дівчина додала, що зараз часи змінилися, і вона може собі дозволити набагато більше.
Вона також опублікувала відео, на якому пробіглася по Одеському пляжу в білій сукні.
Нагадаємо, молода дружина Павлика показала високого "красеня", з яким познайомилася на відпочинку без чоловіка.
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