Відома українська співачка Таюне, якій приписують стосунки з Олегом Винником, звернулася до своїх шанувальників

Таїсія Святко відома багатьом українцям під сценічним псевдонімом Таюне. Вона співає на бек-вокалі у Олега Винника, а також випускає сольні пісні. Незважаючи на те, що популярний співак ретельно приховує своє особисте життя від громадськості, багато фанатів впевнені, що він перебуває у відносинах зі своєю бек-вокалісткою. У зв'язку з цим Таюне часто називають "таємною дружиною Винника".

Втім, виконавиця намагається не зациклюватися на подібних ярликах, і продовжує будувати власну кар'єру. Як пише Politeka.net, в пості на своїй сторінці в Instagram Таюне розповіла про прем'єру нової пісні.

"Ви вже чули мою пісню "Подруга"? Якщо ні, то завтра о 10: 00 я презентую її на «Русском Радио Украина». Буду чекати вас!",- написала співачка.

Вона також поділилася своїм фото з одного з виступів. На ньому Таюне була відображена на сцені з мікрофоном і квітами в руках. Вона була в наряді з короткою блискучою спідницею, який доповнював ефектний браслет. Співачка мило посміхалася, дивлячись на своїх шанувальників.

Фанати Таюне не змогли пройти повз її пост.

"І ми будемо тебе чекати", "Заслухалася на повторі в ВК варто клас", "чудове фото", "Пісня бомбезна", "неймовірна", "ви чарівні", "Ну таке вже сонечко. Не налюбуюсь вами", "Наша улюблена принцеса", - пишуть люди.

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