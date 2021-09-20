Відома українська співачка і кума Дзідзьо Оля Цибульська показала, як перетворюється з домашнього образу в розкішну красуню

Знаменитість вирішила порадувати шанувальників новим відео на своїй сторінці в Instagram, пише Politeka.net. На ньому Цибульська наочно продемонструвала своє ефектне перетворення.

На початку відео Цибульська постає перед глядачами в простому домашньому вигляді: в халаті, без макіяжу і укладання. Знаходиться співачка явно у ванній.

Однак, буквально через кілька кадрів зовнішність артистки кардинально змінюється. Вона з'являється вже в ефектному синьому платті з чашечками декольте у вигляді котячих мордочок і напівпрозорими вставками.

Доповнюють образ Цибульської яскравий макіяж і укладання з квітами у волоссі. У такому образі співачка виглядає особливо розкішно.

"До або після?",- поцікавилася у шанувальників Цибульська.

Відповіді не змусили себе чекати.

"Обидва варіанти", "ідеально", "після! Бомбезна зачіска і макіяж!", "Якщо красуня то і до...і після", "завжди красива", "ви і до і після чудово виглядаєте", "кішечка і до, і після", "Чортівка!", "Після дуже красиво", - пишуть люди.

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