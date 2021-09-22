Племінниця легендарної артистки Софії Ротару, співачка Соня Кей поділилася архівними фото батьків
Про це повідомляє Politeka.net з посиланням на Instagram зірки.
Соня Кей-дочка сестри Софії Ротару Лідії і бізнесмена Сергія Хлябича. У шлюбі вони прожили більше 40 років. Сергій Хлябич раптово помер 24 березня 2020 року. Він тільки повернувся з Ізраїлю, де успішно лікувався від онкології. Причиною смерті став тромб, що відірвався.
"Сьогодні мої батьки відзначали б день весілля", - написала Соня 21 вересня 2021 року.
Співачка показала архівне фото батьків. Як відомо, вони познайомилися під час спільної роботи в ансамблі Черемош, де Хлябич грав на гітарі і був вокалістом, а пізніше став художнім керівником колективу.
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Пара одружилася в 1979 році і Сергій Хлябич пішов з музики і зайнявся бізнесом.
"Це була справжня велика любов", - зазначила Соня Хлябич.
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