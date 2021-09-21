19-річний Роман Сасанчин, який переміг на "Голосі країни" і "Голосі. Діти" та його 23-річна кохана скоро стануть батьками

Парочка довгий час приховувала радісну подію і тільки недавно зважилися оголосити про майбутнє поповнення. Так, наречена Сасанчина Іванка зробила новий пост у своєму мікроблозі в Instagram, в якому розсекретила стать майбутнього малюка, передає Politeka.net (щоб подивитися відео, проскрольте вниз).

На кадрах переможець "Голосу країни" і його кохана позували на вулиці, тримаючи в руках чорну кульку з написами рожевого і блакитного кольору: "Хлопчик чи дівчинка?". Разом вони лопнули кульку, з якої посипалося рожеве конфетті.

"У нас буде донечка 😍 😍 😍 отже ми чекали нашу дівчинку, ще з самого початку, як тільки дізналися про вагітність, відчуття підказувало, що там маленька принцеска росте 💕 💕 💕 я її ще не знаю, а люблю більше всього на світі❤️", - повідомила щаслива майбутня матуся.

Користувачі кинулися вітати Сасанчина і його наречену:

"Буде така красива, як і мама😍❤"

"Вітаю, я так за вас рада❤️"

"Щастя і здоров'я вам і вашій дитинці❤️"

"🥰 буде маленька принцеска❤️"

"Вау... Вітаю з донькою!!!"

Відзначимо, Іванка зараз на 26 тижні вагітності. Вони з Романом ще не одружені. Раніше вони повідомляли, що збираються просто розписатися, а ось пишне весілля відкладуть на потім, коли зберуть необхідну суму грошей.

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