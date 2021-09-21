Українська співачка Тіна Кароль влаштувала насичене тренування і показала, як займається на камеру

Тіна Кароль продовжує проводити свій вільний час з користю і встигає навіть брати участь в різних оздоровчих проектах. Цього разу Кароль порадувала кадрами "на спорті", засвітивши шматочок свого тренування.

Як вже можна було зрозуміти, співачка активно займається спортом. У неї вдома навіть є власний спортзал, де вона займається досить часто і без тренера. Доказ тому-Відео її домашніх тренувань в Instagram перед кркпними дзеркалами.

Раніше Кароль вже показувала, без чого не обходиться жодне її заняття спортом, а тепер поділилася вправами зі скакалкою. Як виявилося, стрибає на скакалці артистка не менше години і робить це регулярно.

"Це моя трансформація в спорті. Я стрибаю на скакалці 40-45 хвилин, 50 хвилин даються вже складніше. Ось такий результат".

У фіолетовому модному комбінезоні пвіца продемонструвала, що важливо не просто стрибати на скакалці, щоб підтримувати фігуру, але і експериментувати з варіаціями стрибків.

Також в Instagram зірки з'явилося відео, на якому артистка влаштувала розпакування своєї сумки. Вона діставала звідти різні речі і розповідала, чому носить їх з собою. Такий незвичайний ролик Тіна записала для VOGUE.

"Найприємніше, і зараз сезон-це яблуко з мого саду. Цей сорт називається»Слава переможцям". Чистий сорт, не змішаний. Це головний інгредієнт моєї сумки", - зазначила Тіна. У сумці артистки виявилося два телефони, косметика, сухі парфуми. З цікавого в сумці у Кароль виявився пістолет для розпилення тонального крему.